Valentina Nappi la foto col pancione e i fan sorpresi | Chi è il padre?

Leggi su Caffeinamagazine.it

è incinta del primo figlio. L’annuncio sui social nella giornata di oggi 27 novembre. Tantissimi i commenti arrivati, seppure c’è chi parla di fake news ai quali laha risposto con ironia. “Auguriun abbraccio forte. Non badare le cattiverie che ti stanno scrivendo la gente sono solo persone vuote inutili e infelici. Tu sei una grande donna e soprattutto sarai una grandissima mamma”, si legge in uno dei tanti commenti.>> “Non puoi farlo.”. Angelo Madonia, dopo Ballando con le stelle tutti gli occhi su Sonia Bruganelli. Il gesto che fa discutere: “Qua finisce male”“Tanti auguri, dove lo fai nascere? Italia o stati uniti? Meglio a Napoli senti a me”, si legge in un altro commento.è tra le più acclamate pornodive degli ultimi anni.