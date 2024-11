Lettera43.it - Usa, Donald Trump nomina Keith Kellogg come inviato speciale per il conflitto in Ucraina

Leggi su Lettera43.it

Il presidente eletto degli Stati Unitiha scelto il generale in pensioneper l’e la Russia. Annunciando la, il tycoon ha dichiarato: «ha condotto un’illustre carriera militare e imprenditoriale, ricoprendo tra l’altro ruoli altamente sensibili per la sicurezza nazionale nella mia prima amministrazione»., 80 anni, ha un passato di rilievo sia nell’ambito militare che in ruoli strategici, tra cui quello di capo dello staff del Consiglio di sicurezza nazionale e consigliere per la sicurezza nazionale dell’ex vicepresidente Mike Pence.Great to be with @johnrobertsFox @GillianHTurner @AmericaNewsroom on critical issues in the war in Ukraine. When its to international issues to be worked and solved by President-elect, this war is the wolf closest to the sled.