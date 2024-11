Lanazione.it - “Tentato omicidio e porto d’armi”. Accoltellato a Lucca, i due minorenni portati in carcere

Leggi su Lanazione.it

, 27 novembre 2024 – L’accusa che pende su di loro è gravissima:di armi e oggetti atti ad offendere. Sono due, un 15enne e un 16enne, i giovanissimi fermati adopo l’accoltellamento di un uomo di 62 anni nella zona di San Lorenzo a Vaccoli. “Rimproverati per aver distrutto una staccionata”, poi le coltellate. Due sedicenni fermati, il ferito è gravissimo L’aggressione era avvenuta al termine di un diverbio per futili motivi: i due ragazzi avevano danneggiato la staccionata dell’abitazione del 62enne, ma quando l’uomo li ha redarguiti hanno reagito accoltellandolo. I due ragazzi sono stati rintracciati nella notte dai carabinieri nella abitazione di un'amica, e sono stati sottoposti a fermo. Sono stati quindi accompagnati presso l'Istituto Penale per i minori di Firenze (l'ex riformatorio) a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile.