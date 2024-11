Formiche.net - Tagliare il canone Rai a carico dei contribuenti è insensato. Il commento di Cangini

La maggioranza di centrodestra si è dunque spaccata sulRai, con Forza Italia che ha votato assieme alle opposizioni contro l’emendamento della Lega volto a ridurne l’importo. La spiegazione dietrologica è che la riduzione delavrebbe incoraggiato una aumento dei tetti pubblicitari per la TV di Stato, con ciò danneggiando gli interessi di Mediaset, e che Forza Italia si sia mossa di conseguenza. È possibile che la dietrologia abbia un fondamento, ma pur sempre di dietrologia si tratta. Per esprimere un giudizio di merito, dunque “politico”, non è necessario addentrarsi nelle fumerie dei retroscena: è sufficiente analizzare i fatti per come si sono prefigurati sulla scena pubblica.Ridurre da 90 a 70 euro l’importo delRai avrebbe significato mettere nelle tasche di tutti i cittadini italiani, ricchi e poveri che fossero, 20 euro in più all’anno.