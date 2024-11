Ilrestodelcarlino.it - Stalking nei confronti della ex, braccialetto elettronico per un 24enne

Reggio Emilia, 27 novembre 2024 – E’ passata la giornata contro la violenza sulle donne, ma non si placa mai, purtroppo, l’onda lunga degli abusi e dello: per unVal d’Enza è stato infatti disposto il, oltre al divieto di avvicinamento entro il raggio di un chilometro (oltre a quello di mettersi in qualsiasi modo in contatto con lei), dopo che lo stesso avrebbe iniziato a perseguitarla in maniera ossessiva e assillante, dopo la fineloro relazione. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Gattatico, ai quali la donna ha denunciato le molestie, l'uomo la tempestava di chiamate sul telefonino nonché di messaggi tramite diversi social network e e-mail. In un'occasione le ha fatto recapitare due lettere via posta ordinaria e una lasciata sul parabrezza dell'auto, missive nelle quali chiedeva insistentemente di parlare con lei.