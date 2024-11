Singapore sperimenta un vaccino contro l’acne | i test su 200 persone a partire dal 2025

Leggi su Open.online

Daarriverà forse la soluzione al, la patologia cutanea che colpisce 8 adolescenti su 10 ma che può rimanere un problema per alcuni fino ai 40 o 50 anni. Il 22 novembre è stato infatti firmato un memorandum d’intesa (Mou) tra A*Star, il National skin centre (Nsc) die il colosso farmaceutico francese Sanofi. L’obiettivo è avviare una ricerca e unazione clinica preliminare di unperlieve. Nelinizierà lazione alla quale parteciperanno 200 cittadini diaffetti da questa patologia. Se sviluppato, sarà il primodi questo tipo.La funzione delCome scrive laata diThe Straits Times, ilpunterà a ridurre la gravità dele forse anche per curare i pazienti.è una condizione infiammatoria cronica della pelle che, in alcuni casi, può essere anche dolorosa e causare lesioni che devono essere drenate.