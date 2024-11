Gaeta.it - Sequestro di opere d’arte: la mostra “Pop to Street Art” si conclude anticipatamente

La Procura di Reggio Calabria ha deciso di sequestrare 130delle 170 previste per la"Pop toArt: Influences". Questo evento, organizzato dall'Accademia di Belle Arti, chiude quindi i battenti in anticipo. La decisione della magistratura si inserisce in un contesto di indagini, pur non essendo correlata ad un caso simile avvenuto a Pisa che ha portato aldi 2.100per presunti falsi. La situazione ha suscitato un grande interesse, alimentato dai pochi dettagli forniti riguardo all'indagine in corso.Dettagli suldelleIldi gran parte delleesposte ha creato una situazione di incertezza sia per l'organizzazione che per il pubblico. L'Accademia di Belle Arti, una delle principali istituzioni culturali a Reggio Calabria, ha comunicato che la, inaugurata lo scorso 20 luglio, avrebbe dovuto prolungarsi fino al 5 gennaio 2025.