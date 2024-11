Thesocialpost.it - Sente dei rumori nel giardino di casa e trova due giovani, 62enne accoltellato: arrestati

Un uomo di 62 anni è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca dopo essere statoneldella propria abitazione nella serata di lunedì 25 novembre. Le sue condizioni sono gravissime.Leggi anche: Napoli, lite a Scampia:un 19enne, denunciata una 15enneIntanto, arriva la notizia che i due ragazzi minorenni, accusati di aver colpito con due coltellate il, sino in stato di fermo per i reati di tentato omicidio e porto di armi od oggetti atti a offendere. I due presunti autori dell’accoltellamento, un 15enne e un 16enne, entrambi residenti a Lucca, sono stati rintracciati nella notte tra lunedì e martedì presso l’abitazione di un’amica. I due fermati sono poi stati accompagnati presso l’Istituto penale per minorenni di Firenze.