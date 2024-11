Gaeta.it - Sci e avventure in Arabba: la stagione invernale 2024/2025 si prepara a brillare

Con l'arrivo dell'inverno, gli appassionati di sport sulla neve possono nuovamentersi a vivere l'emozione delle discese tra le Dolomiti., punto di riferimento per gli sciatori, è pronta ad accogliere gli amanti delle montagne particolarmente attratti dai 1200 chilometri di piste offerte dalla ski area-Marmolada, che si inserisce nel celebre carosello Dolomiti SuperSki, festeggiando quest'anno i suoi 50 anni.Le piste imperdibili di-MarmoladaIl comprensorio di-Marmolada offre un mix affascinante di sfide e divertimenti per sciatori di ogni livello. Gli oltre 62 chilometri di piste sulle quali cimentarsi sono perfettamente curate e variegate, con un'ampia scelta di percorsi di diversa difficoltà. Si possono trovare piste nere, per chi cerca alta adrenalina e sfide, così come percorsi rossi e blu, adatti per momenti di svago con panorami mozzafiato.