Lanazione.it - Ragazzi, sorridete al vostro futuro!. Le storie e i consigli dei manager

Lo studio come l’elemento fondamentale per crescere, umanamente e dal punto di vista professionale. Le “vecchie“ basi sono sempre fondamentali anche in unche cambia e fa i conti con la tecnologia, le piattaforme digitali, l’intelligenza artificiale. Ma non sono l’unico elemento per trovare uno sbocco lavorativo che soddisfi il giovane una volta uscito dal percorso scolastico. Servono passione, applicazione, curiosità, volontà di crescere e ritagliarsi spazi. Non avendo paura di proporsi, di alzare la mano, rischiare e magari anche allungare il percorso verso il traguardo arricchendolo di passi in più all’estero. Per poi tornare con l’orizzonte vista Golfo e trasferire l’accumulo di esperienza. Come hanno fatto gli ospiti della giornata che hanno investito nella propria formazioni gli anni in Francia e Arabia.