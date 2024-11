Lanazione.it - Pulizia stradale dalle foglie cadute. Alia monitora per lo smaltimento

Lecadono e il Comune sollecita il gestore del servizio di raccolta edei rifiuti a un’azione più incisiva di, anche a scopi di prevenzione per gli eventuali intasamenti delle caditoie, peggiorando le conseguenze di eventuali allagamenti provocatipiogge torrenziali. Ladellenelle caditoie è partita a settembre, proprio per evitare alcuni dei pesanti problemi sperimentati in passato. Il sindaco Claudio Del Rosso, lo scorso fine settimana, ha pubblicato un post su Facebook dedicato a questo argomento, senza nascondere la sua insoddisfazione. "Stiamo sollecitandoper la pulitura– ha scritto – a oggi, ovviamente, non siamo soddisfatti del servizio. Ci scusiamo per i disagi, ma stiamo facendo tutto il possibile". Del Rosso ha pubblicato anche una foto di piazza Cesare Battisti ricoperta di, per sottolineare il problema.