Anteprima24.it - Prime Service a gonfie vele: il successo nel derby vale il primato in classifica

Tempo di lettura: 3 minutiIl Club di Benevento targato “” conserva il primo posto incentrando il quartodi fila grazie alla vittoria ottenuta nelcittadino, proseguendo così la corsa alla prima posizione solitaria nel campionato di serie B maschile.Il match, vissuto intensamente contro il club guidato da Mr. Sebastian Cara, è terminato con il punteggio di 20 a 19 per i giallo blu che erano ospiti all’ex Paladua. La gara, complice qualche iniziale imprecisione al tiro, registrava un sostanziale equilibrio che si spezzava soltanto a metà della prima frazione di gioco, con l’allungo dei ragazzi guidati da Mr. Nicolas Sintas che chiudevano il primo tempo in vantaggio per 9 a 7. La ripresa seguiva l’andamento della prima frazione, fino a quando, a causa di due doppie inferiorità numeriche, la situazione si ribaltava registrando per la squadra di Capitan Luca Cavuoto uno svantaggio di due reti che soltanto nei minuti finali, vissuti al cardiopalma, veniva colmato e con la rete siglata all’ultimo secondo da Facundo Bennardo si riuscivano a conquistare, meritatamente, i due punti in palio.