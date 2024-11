Secoloditalia.it - Nordio difende Delmastro: “Sui mafiosi espressioni dure che possono essere giustificate”

“Quando si tratta di un nemico mortale, come sono ie gli appartenenti alla criminalità organizzata, questee, secondo me sono,”. Questa la precisazione del ministro della Giustizia Carlosulle parole del sottosegretario alla giustizia Andreaalla presentazione di una nuova vettura della polizia: la dichiarazione sulla vicenda è arrivata durante il question time alla Camera, inerente le misure adottate per i detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria riguardo alle loro condizioni di vita e lavoro. “Il governo ha potenziato e rafforzato il sistema carcerario occupandosi in modo organico e incisivo non solo dei detenuti ma anche di chi opera quotidianamente per la loro sicurezza” ha poi proseguitoAndrea: “Osserviamo le regole in uno stato di diritto”“Quanto al fatto che siamo in uno stato di diritto e continuiamo a osservare le regole della democrazia anche nei confronti dei terroristi o dei, lo abbiamo dimostrato da sempre – ha aggiunto il titolare del dicastero -: anche a iniziare dall’epoca in cui procedemmo contro le Br in una vittoriosa guerra giurisdizionale, portata avanti poi contro la mafia, nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali”.