Natale: come intrattenere i bambini, con attività educative

è il periodo dell’anno ideale peri più piccoli con lavoretti,montessoriane, nel calduccio della propria casa. Dalle prime settimane dell’avvento sino a quando non si torna a scuola, ogni giorno può avere un sapore speciale per i/ bambine, se trascorso con i genitori, i nonni/e, con colla, nastro adesivo, e l’immancabile materiale di risulta. Lemontessoriane, oltre ad affinare le capacità innate dei piccoli e a creare qualcosa di speciale, rappresentano sempre l’occasione per spiegare ail’importanza del riciclo e dell’unicità delle proprie capacità.Infine, un pomeriggio di qualità tra farina, cannella e zenzero, con l’aiuto di un adulto, che spieghi loro tutti i passaggi per cucinare dei biscotti natalizi, ad esempio, rappresenterà per i figli una fotografia eterna, da inserire nel proprio album di ricordi dell’infanzia.