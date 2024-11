Inter-news.it - Moviola Inter-RB Lipsia: rigore e gol annullato, Pinheiro a senso unico

-RBha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la quinta giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione portoghese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.-RB, PRIMO TEMPO – Sulle decisioni chiave della partita dà sempre a favore della difesa e c’è molto da discutere. Primo cartellino giallo all’11’, Lois Openda va via a Benjamin Pavard che lo butta giù. Qualcuno del RBvorrebbe il rosso, l’arbitro segnala come l’attaccante stesse andando verso l’esterno: giusto. Al 18’ protesta Pavard dopo un cross rimpallato da Amadou Haidara, che però non tocca mai di mano. Giallo anche ad Alessandro Bastoni, sempre per fallo su Openda che stavolta si era mosso centralmente.