Mangia formaggio a latte crudo bambina di un anno ricoverata | lotto ritirato in tutta Italia

Unadi unè rimasta intossicata – con ogni probabilità – per colpa di un pezzo delSaporito della Val di Fassa, prodotto dal caseificio sociale di Predazzo e Moena in Trentino. La storia riportata dal Corriere della sera è avvenuta a Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno. La minore, come riporta la nota dell’organizzazione sanitaria veneta Ulss 1 Dolomiti, è stata primain Alto Adige a San Candido, poi a Brunico, poi ancora a Bolzano e infine a Padova per l’aggravarsi delle condizioni di salute. Nella giornata di lunedì laè stata dimessa dopo i rapidi miglioramenti.La scorsa settimana l’ospedale di Bolzano ha segnalato al Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss Dolomiti di Belluno il caso di tossinfezione da ShigaToxin-producing Escherichia Coli (Stec) complicata da sindrome emolitico uremica (Seu) a carico della bimba.