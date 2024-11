Inter-news.it - Inter-Lipsia 1-0: cinque dati statistici che potresti non sapere

L’ha rimediato la quarta vittoria consecutiva in Champions League, battendo ilper 1-0. Successo che vale momentaneamente il primato in classifica. Contro i tedeschi è bastato un autogol di Lukeba. Statistiche e curiosità della partita tra1-0, curiosità edella partita1 – Considerando la Coppa dei Campioni e la Champions League, l’ha vinto quattro partite consecutive senza mai subire gol per la prima volta nella sua storia (si era fermata a tre nel 1966/67 e nel 2009/10).14 – Come gli anni passati dall’ultima squadra che in Champions League aveva raccoltopartite consecutive senza mai subire gol. L’, da questo punto di vista, ha eguagliato il Manchester United, che durante la fase a gironi di quell’anno (2010-11), centrò tale risultato non prendendo mai gol contro Rangers (due volte), Valencia e Bursaspor (due volte).