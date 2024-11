Gaeta.it - Ice Boy: il misterioso manager italiano di OnlyFans nel mirino degli inquirenti

Facebook WhatsAppTwitter Ice Boy, figura centrale nel panorama di, è un personaggio intrigante legato al mondo dei creator di contenuti. Recenti rivelazioni hanno messo in evidenza la sua vita in Romania, dove risiede in una villa di lusso, a quanto pare sede di diverse collaborazioni per la piattaforma. La situazione è entrata neldi una troupe di Rete 4, che ha cercato di fare chiarezza su chi sia realmente questoe sulla sua agenzia, ‘Ice Marketing‘.La vita di Ice Boy in RomaniaSecondo alcune fonti, Ice Boy vive in una villa affittata situata in Romania, dove ha svolto attività di creazione di contenuti con diversi creator. Un residente, identificato come il proprietario della villa, ha confermato che Ice Boy ha affittato l’abitazione per circa un anno insieme alla sua compagna.