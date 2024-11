Quotidiano.net - I mascara tubolari, una delle maggiori innovazioni del make-up per il 2025

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 novembre 2024 – Itubing orappresentano una vera innovazione nel mondo della bellezza. Gli esperti del settore sottolineano che prodotti del genere, che sempre più coniugano l’aspetto estetico con esigenze funzionali, potrebbero rappresentare il futuro del-up per la Gen Z. Mentre per i Millennial ilera indispensabile per la loro routine di bellezza, i nati dopo il 1995 tendono a usarlo meno frequentemente. Tuttavia, la versione tubolare potrebbe essere la soluzione ideale per riconquistare questa generazione, grazie alla combinazione di performance e praticità. Punti di forza I rimmel tubing, originari della Corea del Sud, hanno una caratteristica di fondo che li distingue daitradizionali: la loro formula, infatti, contiene polimeri che avvolgono le ciglia formando un vero e proprio tubo attorno a ciascuna.