Quotidiano.net - Gli amici di Ramy, 'chi ha devastato veniva da fuori'

Sono "arrabbiati", "addolorati" e soprattutto "non credono alla versione dei carabinieri" glidiElgaml, il diciannovenne morto in un incidente stradale in scooter mentre era inseguito dai carabinieri a Milano nella notte fra sabato e domenica. Lo hanno raccontato alla consigliera regionale del Pd Carmela Rozza che oggi ha incontrato una ventina di loro al quartiere Corvetto. E a lei hanno tenuto a dire una cosa: "Chi ha messo a ferro e fuoco il quartiere non eravamo noi. Era gente cheda". I ragazzi pensano anche a una manifestazione pacifica e a creare un'associazione per. "Pensano a una nuova manifestazione pacifica autorizzata per chiedere verità per- ha spiegato Rozza, che è ex assessore alla Sicurezza di Milano - e ho detto che se sarà pacifica e autorizzata sarò in prima fila con loro.