Ilfattoquotidiano.it - Figlio di 6 anni malato di tumore ma congedo Inps per la madre tarda ad arrivare: “Ci hanno chiesto una visita nel giorno della terapia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unche non arriva dall’nonostante abbia undi 6, da 2die ovviamente costantemente costretto a pesantissime cure. La denuncia in una intervista a Repubblica arriva da una donna di 44. Da luglio 2023 il piccolo ha dovuto affrontare “cicli di chemio, un intervento chirurgico, una raccolta di cellule staminali, due autotrapianti di midollo, dodici radioterapie, con sei mesi di immunodavanti, tanto che non va a scuola perché immunodepresso e gli faccio da maestra e devo anche vivere l’odissea del miostraordinario da lavoro” spiega la donna.Come sempre la burocrazia e alcune lentezze danno un contributo non da poco a situazioni al limite del paradossale. L’autorizzazione che permette a questadi occuparsi delè scaduto in ottobre come come il certificato di disabilità del