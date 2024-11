Quotidiano.net - Fiera Milano sbarca in Arabia Saudita, accordo con Semark

, leadernell'organizzazione di eventi nel settore food service, stringono una partnership per valorizzare il Made in Italy e annunciato la nascita di Host. La nuova manifestazione fieristica, presentata durante Saudi Horeca, la più grandededicata a food, beverage e ospitalità professionale alla presenza dell'ambasciatore italiano nel regno, Carlo Baldocci, avrà luogo a Riad a partire dal 2026 e porterà inil format unico di Host, la manifestazione per l'ospitalità professionale, il fuoricasa e il retail, organizzata danel quartiere fieristico italiano. La collaborazione con, parte del gruppo Al Rajhi, garantisce solide basi per il successo di Host, grazie alla consolidata esperienza del partnernel promuovere eventi di alto profilo in linea con le ambizioni della vision 2030.