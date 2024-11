Liberoquotidiano.it - Elisabetta Gregoraci, la conferma è clamorosa: chi è il nuovo amore (16 anni più giovane di lei)

Il gossip impazza. I rumors sul possibile flirt trae ilimprenditore Tomas Talin ha acceso i riflettori della cronaca rosa, suscitando curiosità tra i fan e gli appassionati di gossip. E ora arriva qualche primissima. Partiamo dal protagonista meno famoso della vicenda, ossia, Tomas Talin, 28(16 in meno di), è il figlio di Fabio Talin, un ex pilota diventato imprenditore di successo con la fondazione della TrueStar Group, azienda attiva nel settore dell'imballaggio bagagli negli aeroporti, e con importanti investimenti nel mercato immobiliare a Sankt Moritz. Anche Tomas sembrerebbe coinvolto negli affari di famiglia, come suggerito dal suo profilo Instagram, che lo collega agli alloggi di lusso nella celebre località svizzera. E Tomas, appunto, avrebbe una liaison con l'ex di Flavio Briatore.