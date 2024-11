Sport.quotidiano.net - Cataldi: "In Europa niente di facile. Non dobbiamo avere pressioni, solo spensieratezza"

Firenze, 27 novembre 2024 - In conferenza stampa dal Media Center del Viola Park è intervenuto Daniloinsieme a mister Palladino. L'ex Lazio in pochi mesi è diventato uno dei leader dello spogliatoio gigliato. Rientrato contro il Como, dopo uno stop fisico, va verso un turno di riposo in Conference League per essere al meglio domenica sera contro l'Inter. Queste le parole del centrocampista viola. "Le partite innon sono mai facili. Lo abbiamo scoperto nell'ultima gara che abbiamo perso. Quando si va in territorio europeo non si può dareper scontato. Non devo insegnare nulla ai ragazzi più giovani. Bove ha giocato partite importanti negli ultimi due anni, lo stesso Adli. La squadra è pronta per la gara di domani. Questa è la nostra principale partita, poi penseremo all'Inter".