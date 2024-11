361magazine.com - Calcio, Mancini: «Ho un conto in sospeso, voglio la Coppa del Mondo»

Il racdell’ex CT dell’ItaliaTorna a parlare Roberto, in una lunga intervista a Il Giornale. Non è passata la voglia di tornare ad allenare l’Italia.Non mancano anche i racconti dell’infanzia e di quel numero 10 sulle spalle: «a tirare la palla contro il muretto dai quattro ai sette anni. Poi sono arrivate le partitelle con gli altri in parrocchia».Poi, si sofferma sul provino a Casteldebole per il Bologna: «Alla fine del primo tempo mi fecero uscire e non mi fecero più giocare. Pensai che mi avessero scartato e che non ero all’altezza. Era andata male. Ero molto triste. Mi avevano tolto per nascondermi. Non volevano che gli osservatori di altre squadre mi vedessero. Il provino era andato benissimo, avevano deciso di prendermi dopo neanche mezz’ora di gioco. Però tornammo a casa rassegnati, senza dire niente a mamma».