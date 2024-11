Binaghi | Sinner è il nostro Gianni Morandi La Rai ci tratti come la Nazionale di calcio

Leggi su Sportface.it

“Con la vittoria della Coppa Davis nel 2023 siamo entrati in una dimensione che non avevo mai pensato di poter raggiungere. Poi, quest’anno a Melbourne la grande emozione della vittoria del primo Slam nella nostra gestione in campo maschile. È stato un anno faticosissimo, avevamo intuito che qualcosa del genere potesse succedere, infatti sono andato in Australia e ho portato bene”. Lo ha detto il presidente della FITP, Angelo, nel corso della sesta edizione dello “Sport Industry Talk” organizzato da RCS Academy a Roma. “Non ci rendiamo conto di quello che è successo, ed è un bene che sia così – ha aggiunto -, perché dobbiamo lavorare di più per saper cogliere le opportunitàsiamo riusciti a fare finora. Siamo molto fortunati, siamo un fenomeno che dobbiamo analizzare prima di tutto noi stessi”.