Lanazione.it - Ammortizzatori per piccole aziende. Circolare Inps: al via le domande

L’attesaper l’attuazione del decreto-legge 160 del 28 ottobre scorso finalmente è stato pubblicato sul sito dell’istituto. Ciò significa che lecon un numero sotto o pari a 15 dipendenti potranno accedere alla cassa integrazione accordata dal governo. Le 8 settimane, da collocarsi tra il 29 ottobre e il 31 dicembre prossimo, potranno essere ’intere’ per chi ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa dalla data di entrata in vigore del DL e saranno almeno 7 per chi fa richiesta dal momento dell’uscita della. "Era una promessa fatta dal governo per sostenere lee medie imprese del tessile, dell’abbigliamento e del calzaturiero alle prese con la crisi – afferma Chiara La Porta, deputato di Fratelli d’Italia – Con questada domani i consulenti del lavoro possono comunicare la cassa integrazione entro 15 giorni e possono vederla attivata dal 12 novembre fino al 31 dicembre, ovvero per 7 settimane piene.