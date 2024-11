Al Bano operato a Roma per problemi alla voce | Sto già benissimo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –AlCarrisi è statooggi a, presso La Casa di Cura Villa del Rosario, dal professor Lino Di Rienzo Businco per una raucedine che gli causava un abbassamento di. Ma – rassicura all’Adnkronos – “sto già: io sono un selvaggio“. Alspiega di avere sofferto per “un problema di sinusite che mi dava fastidio alle corde vocali e che mi causava raucedine, ma grazie al professor Businco che ha inventato questa nuova tecnica di operazione, per niente invasiva come quelle del passato, mi sono ripreso subito. Domani esco dclinica”. Quello effettuato sul cantante – spiega Businco all’Adnkronos – “è un tipo di intervento sulle alte vie respiratorie, della durata di una ventina di minuti, ad alta tecnologia di chirurgia endoscopica mini invasiva, che permette di ripristinare la funzionalità di tutto il tratto respiratorio senza il rischio di danneggiare le corde vocali, come poteva invece avvenire un tempo”.