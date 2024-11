Anteprima24.it - Viveva con intestino nel gluteo e gamba, intervento a Napoli

Tempo di lettura: 3 minutiMichele (nome di fantasia) conda oltre 13 anni con un lombocele complesso, causato dalla lacerazione di parte dei muscoli laterali larghi dell’addome a seguito di un grave incidente stradale con politrauma. Un difetto della parete addominale che, progressivamente, lo aveva portato a convivere con la completa fuoriuscita dell’, spostatosi verso ile lasinistra e per il quale a nulla erano servite diverse operazioni chirurgiche effettuate in altre strutture, anche fuori regione. Ma a, all’ospedale Monaldi, ha trovato la soluzione. Il suo, a detta di diversi centri a cui si era rivolto, era un caso troppo complesso da affrontare. A soli 47 anni, si legge in una nota dell’ospedale, avrebbe dovuto convivere con una condizione clinica che comprometteva significativamente la sua qualità di vita.