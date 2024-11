Panorama.it - Trump lancia la guerra dei dazi: 25% per Messico e Canada e 10% per la Cina

dà il via allaamericana dei. Il presidente eletto ha annunciato nella notte, con un post su Truth, che come prima mossa, appena insediato il 20 gennaio, firmerà l’ordine didel 25% verso i vicini di casa () e verso la, con ulteriore 10%. Questo, specifica, finché i tre Paesi non fermeranno flussi migratori illegali e traffico di stupefacenti (detto in poche parole fentanyl). Reazioni immediate sono arrivate da Pechino e da Ottawa e dai mercati con le borse asiatiche che hanno chiuso in rosso e le piazze europee in ribasso. E l’Italia? Colpire ilvuol dire danneggiare anche il Made in Italy.L’annuncio punta a colpire i principali partner commerciali degli Stati Uniti, responsabili di circa un terzo del commercio totale del Paese. Nel postgiustifica la scelta deicome necessaria per contrastare l'immigrazione illegale e il traffico di droga.