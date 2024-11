Ilrestodelcarlino.it - Strada chiusa per la perdita di gas. Poi scoppia l’incendio alla Vertaglia

Prima la rottura di una condotta del gas. Poi, a poca distanza, un incendio. È stata una mattinata decisamente molto movimentata quella di ieri a Santarcangelo, nelle frazioni di San Martino dei mulini e Sant’Ermete, con due interventi d’emergenza dei vigili del fuoco compiuti a breve distanza l’uno dall’altro. Per fortuna in entrambi i casi non ci sono stati né feriti, né gravi conseguenze, ma certamente la paura è stata tanta per i residenti. Il primorme è scattato attorno alle 10.30. Durante i lavori per la nuova pista ciclabile lungo la Traversale Marecchia, subito dopo il ponte, è stata danneggiata una condotta del gas di media pressione, che ha causato un’immediata dispersione di gas. Dalle 10.45 alle 11.45 circa, il tratto dicompreso tra ladi Gronda e via Savina – incluso il ponte sul Marecchia – è rimasto chiuso al traffico per consentire lo svolgimento operazioni di chiusura delle valvole, così da bloccare la diffusione del gas metano e impedirne la propagazione.