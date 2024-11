Quifinanza.it - Si va verso la proroga del secondo acconto Irpef per le partite Iva, la nuova data nel 2025

Più tempo alleIva per pagare ildelle imposte fissato, al momento, al 2 dicembre. È infatti in corso un discussione all’interno della maggioranza che porterebbe a unaaldel pagamento rateale e che potrebbe rientrare tra gli interventi di modifica al decreto fiscale collegato alla Manovra. Si ricorda che la misura interesserebbe i lavoratori autonomi e i professionisti che dichiarano ricavi o compensi non superiori ai 170mila euro.LadelLa proposta di ricorrere a unaper ildelle imposte è stata presentata dalla Lega e, al momento, è al vaglio della Commissione Bilancio del Senato che dovrà prendere una decisione nei prossimi giorni. Già lo scorso 13 novembre, inoltre, durante un Question time alla Camera dei Deputati, era stata avanzata l’ipotesi di slittamento aldei pagamenti rateali delle imposte.