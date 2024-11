Rice e Gyokeres iniziano con le formazioni confermate per la sfida di Champions League

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-26 21:05:54 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Declanè tornato nell’undici titolare dell’Arsenal per lo scontro distasera allo Sporting CP.I Gunners stanno cercando di riprendersi in Europa dopo aver perso 1-0 contro l’Inter l’ultima volta, lasciandoli al 13esimo posto in classifica.Gli uomini di Mikel Arteta hanno ottenuto la prima vittoria in quattro partite in tutte le competizioni sabato con una vittoria per 3-0 sul Nottingham Forest e vorranno sostenere quel risultato incoraggiante con una vittoria a Lisbona.Lo Sporting gioca la sua prima partita nella massima competizione europea dopo la partenza di Ruben Amorim per il Manchester United, dopo aver dato il via alla nuova era sotto la guida di Joao Pereira battendo 6-0 l’Amarante FC venerdì scorso.