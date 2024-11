Universalmovies.it - Peacemaker | Terminate le riprese della seconda stagione

Sono ufficialmenteledi, la serie tv DC ideata da James Gunn.L’annunciofine dei lavori sul set è arrivato direttamente dai canali social del regista/produttore/co-CEO di DC Studios. Ecco le parole di Gunn:E questo è il riepilogodi, inclusi i nostri ultimi attori rimasti Steve Agee, Tim Meadows, Sol Rodriguez e Brandon Stanley (e il nostro direttorefotografia Sam McCurdy, qui raffigurato pochi istanti dopo l’ultima scena). Grazie a tutto il nostro cast e alla troupe che hanno reso questa un’esperienza meravigliosa. Il mio sollievo per aver avuto una pausa dalledopo dieci mesi di fila è controbilanciato da quanto mi mancherete tutti!Il Tweet di James GunnAnd that is a WRAP on #season 2, including our last remaining actors Steve Agee, Tim Meadows, Sol Rodriguez & Brandon Stanley (& our DP Sam McCurdy pictured here moments after the last shot.