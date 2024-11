Inter-news.it - Pavard: «Lipsia squadra forte. Loro classifica bugiarda»

Benjaminsi è pronunciato prima dell’inizio di Inter-, sfida valida per la quinta giornata di Champions League. Queste le sue dichiarazioni.IL COMMENTO – Benjaminsi è così espresso a Sky Sport nel pre-partita di Inter-: «Sarà una partita importante, come lo sono tutte, ma noi non dobbiamo metterci una pressione eccessiva. I tifosi ci spingeranno. Abbiamo preparato bene la partita, ho fiducia. Vero che al momento hanno 0 punti, ma sono forti e ci sono varie partite che avrebbero meritato di vincere. Quindi dobbiamo impegnarci per avere il successo».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «