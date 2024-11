Ilgiorno.it - Omicidio di Rosanna Aber, chiesti 23 anni di carcere per la badante: “L’ha buttata dal quarto piano e ha mentito per mesi”

Secondo l’accusa, l’anziananon si è suicidata e non è rimasta vittima di un incidente, ma è stata spinta giù dalla finestra daldella palazzina dove abitava, nel quartiere Colognola di Bergamo. A buttarla di sotto, sostiene la Procura, sarebbe stata la suadi 28, di origine ucraina, Krystyna Mykhalchuk: l’avrebbe fatto per nascondere diversi furti di denaro che peravrebbe messo in atto ai ddella pensionata di 77. La giovane è imputata pervolontario aggravato e furto aggravato e oggi 26 novembre il pubblico ministero Guido Schininà ha chiesto per lei una condanna a 23di, di cui 22 per l’e un anno per i tre prelievi con il bancomat della vittima che sarebbero stati effettuati dalla colf (usati poi, ha ammesso, per comprare Gratta e Vinci).