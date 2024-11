Anteprima24.it - Nuovo prefetto a Ravenna: un sannita ‘uomo’ della pallamano

Tempo di lettura: < 1 minutoIlRaffaele Ricciardi è ildi. Nato nel 1965, è statodi Gorizia dal 2021; torna in Romagna, da dove è iniziata la sua prestigiosa carriera istituzionale nel 1990 come vice consigliere alla Prefettura di Forlì. E’ stato poi vicea Bologna, Treviso, Alessandria e Padova, nonché sub commissario prefettizio a Bologna e Mogliano Veneto. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Napoli, ha conseguito la specializzazione in Diritto Amministrativo presso l’Università di Bologna e ha un master in negoziazione, mediazione e conciliazione.Amante dei gatti e dello sport, è stato per molti anni membrosquadra didel Benevento negli anni ’80 e ha successivamente continuato come arbitro, tanto che la Federazione Italiana Giuoco Handball lo ha affettuosamente definito “il”.