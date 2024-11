Ilgiorno.it - Natale al via in città. Allestito il mercatino giostre e proiezioni

Leggi su Ilgiorno.it

Ilè finalmente arrivato anche a Como, per la gioia dei turisti che anche in questa stagione non disertano il lago. Questo fine settimana ha preso il via il ricco calendario di iniziative varato da Palazzo Cernezzi: in largo Miglio è entrata in funzione l’antica giostra e in piazza Perretta, recentemente pedonalizzata, è statoildicon prodotti artigianali di alta qualità. Spazio anche alla solidarietà, in piazza Grimoldi, con tre casette dedicate alle associazioni del territorio. È entrata in funzione la pista di pattinaggio in Piazza Cavour illuminata dalle luci dell’albero al centro, mentre per l’accensione dell’albero diin piazza Duomo si dovrà attendere domenica prossima, alle 18, con i Sulutumana che saranno chiamati a fare da colonna sonora all’evento.