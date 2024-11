Unlimitednews.it - Motta “Contro l’Aston Villa con umiltà per dare il massimo”

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Domani affronteremo una grande squadra, che sta giocando bene da tempo e ottenendo risultati importanti. Hanno fatto nove punti giocando ancheil Bayern, noi scenderemo in campo conper fare il nostro lavoro, rispettando l’avversario e dando ilper ottenere una grande prestazione”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Thiago, alla vigilia della sfida di Champions League sul terreno del. “La nuova formula della Champions mi piace – spiega il mister bianconero, che a Birmingham dovrà fare a meno di tante pedine, tra cui Vlahovic, McKennie e Brener – Affrontiamo squadre diverse, fa vedere altre cose e preparare diversamente le partite. Tutto questo fa crescere”. “I tanti infortuni? Di sicuro non è una casualità e non è successo solo alla Juve, ma praticamente a tutte le squadre – prosegue in conferenza stampa l’ex allenatore di Spezia e Bologna – Non è questo il momento di aprire il dibattito e conta pochissimo la mia opinione, ora c’è bisogno didi più.