Ilgiorno.it - Motoraduno clandestino fallito. Identificazioni e raffica di multe

Leggi su Ilgiorno.it

La volontà era quella di ritrovarsi in compagnia fra appassionati di moto e scooter, ma questa volta è andata male. Sui social aveva organizzato il ritrovo nell’area industriale di Cerro, come un raduno per scooter e moto 125, un appuntamentoin un’area industriale deserta dove giovani centauri si sarebbero sfidati in acrobazie e impennate. Tuttavia, ilabusivo si è concluso in modo del tutto inaspettato per i partecipanti: ad attenderli c’erano polizia locale e carabinieri, avvisati dall’annuncio che circolava sui social. La locandina dell’evento, condivisa online, non lasciava spazio a dubbi e ha permesso alle forze dell’ordine di individuare il luogo e l’orario del raduno. Così, gli agenti si sono presentati sul posto per interrompere l’evento illegale e procedere con controlli e