Thededica un pezzo ai calciatoriesplosi inA. E tra questi, ci sono anche i nuovi arrivi del Napoli, Billye Scott, ingaggiati quest’estate e che provenivano rispettivamente dal Brighton e dal Manchester United.L’impatto dial NapoliAntonio Conte ha rifatto il centrocampo del Napoli ingaggiando Billye Scott, scrive The. Un direttore sportivo dellaA ha raccontato che il campionato italiano non aveva mai inviato scout in Scozia, fino a quando Hickey non è esploso nel Bologna. I club italiani dicono che i giocatorisi integrano bene e la lorodi lavoro e l’attitude che ci mettono fa bene allo spogliatoio, aggiungendo maggior. La fusione a Napoli tra polpette al ragù e l’haggis scozzese, continua il portale, è arrivata quest’estate.