Love Reason Get Even Anticipazioni | Cagla Aggredisce Esra!

, Getvuole avere un confronto con Ozan ma incontra, che finisce per aggredirla.perde i sensi e questoto cambia le cose!, Getprosegue e, nel corso delle puntate, al centro dell’attenzione tornache stavolta dovrà subire la furia di. La donna sarà sempre più consapevole di non poter avere l’amore di Ozan e finirà per prendersela con, l’unica donna che Ozan ama veramente. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro., Get: dove eravamo rimasti?è felice perché ormai è tornata ufficialmente a formare una coppia con Ozan. Nel giro di poche ore avviene l’inimmaginabile quandoscopre che Ozan ha chiesto adi sposarlo e i due stanno organizzando le nozze il prima possibile.