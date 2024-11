Romadailynews.it - “Libri In Teatro” torna Il 29 novembre al Teatro Torpignattara

Roma –l’atteso appuntamento conin, l’evento che porta la letteratura sul palcoscenico, con protagonisti autori e storie capaci di emozionare e far riflettere.Sul palco, a dialogare con Sabrina Mattioli e Andrea di Marco, saranno Alessandro e Chiara ad approfondire i temi delle loro opere e coinvolgere il pubblico in una serata di emozioni e memoria storica.Sabrina Mattioli con il suo libro “Un nastro di raso rosso”, una raccolta di racconti profondamente toccanti che narrano le ferite della guerra, i legami familiari e la difficile ricostruzione della vita dopo l’orrore. Con grande realismo, l’autrice porta i lettori a confrontarsi con il rastrellamento nel ghetto di Roma e i drammi della Seconda Guerra Mondiale.Andrea Di Marco con “Dicembre 1943 tra cronaca e storia”, un’accurata ricostruzione della battaglia di Ortona, conosciuta come la “Piccola Stalingrado”.