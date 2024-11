Ilrestodelcarlino.it - Le presunte torture a un detenuto: "Hanno ridotto un uomo a un oggetto. Condannate quei dieci agenti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Si ritrovò in loro balia, trattato come un". Ha usato parole dure, il pubblico ministero Maria Rita Pantani, per descrivere il trattamento che avrebbe ricevuto untunisino, oggi 44enne, in passato nel carcere della Pulce di Reggio Emilia, da parte deglidella polizia penitenziaria che lui denunciò: "Una essere un ‘non’". Ieri il pm ha chiesto la condanna per tutti ei poliziotti chescelto il rito abbreviato, accusati a vario titolo di tortura aggravata - perché commessa da pubblici ufficiali violando la disciplina della loro funzione -, lesioni al 44enne, oltreché di falso nelle relazioni sull’episodio contestato, datato 3 aprile 2023 e anticipato dal Carlino. Davanti al giudice dell’udienza preliminare Silvia Guareschi, ieri è stato mostrato il video delle telecamere interne che riprende l’accaduto.