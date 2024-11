Ilfattoquotidiano.it - La pugile Pamela Malvina Noutcho sulla violenza sulle donne: “Ho paura anche io, giro a testa bassa di notte”

La 32enneha un impiego al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna come infermiera, ma non solo. Da un mese è la nuova campionessa europea dei pesi leggeri. Nonostante la sua abilità nel combattimento, la donna ammette a La Repubblica di essere comunque in tensione quando cammina per strada: “Il pugilato mi ha resa più sicura, ma non è vero che ho meno. In uno sport ci sono delle regole. Per strada chiunque può tirare fuori un coltello o una bottiglia. Posso essere colpita in mille modi da chiunque. Quando torno a casa a piedi diabbasso la, cammino senza guardare”.Su come il pugilato l’abbia aiutata a costruire se stessa: “Mi ha aiutata a prendere fiducia, ad affrontare qualsiasi cosa e a lottare. Il mio mantra adesso è:se perdo, ci ho provato.