Movieplayer.it - Kraven Il Cacciatore, il regista si rivolge al pubblico: "Dateci una possibilità"

Leggi su Movieplayer.it

L'Universo di Spider-Man della Sony non ha mai goduto di ottima considerazione presso ildi fan Marvel e per questo ilspera in un cambiamento A poche settimane dalla sua uscita nelle sale,- Ilè chiamato a risollevare un po' le sorti del Sony's Spider-Man Universe, che per tutta la sua storia è retto solamente grazie al discreto successo del franchise di Venom, appena conclusosi con l'ultimo capitolo, The Last Dance. In una nuova intervista concessa a ComicBook, ildel cinecomic J.C. Chandor ha parlato di come l'accoglienza non proprio ottima dei film di questo universo condiviso abbia influenzato anche il suo. Per questo motivo ha chiesto ai fan di dare unaal suo nuovo film. "Molti dei fan là .