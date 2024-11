.com - Kickboxing / Campionato Regionale Marche, exploit del Team Antonelli con 15 medaglie

Si aggiudicano la medaglia d’oro, Albanesi, Scortechini, Sandroni, Coccioli, Amine e Frattini; sei argenti e due bronzi, per un totale di 16 atleti partecipantiAPIRO, 26 novembre 2024 – IlProfighting di Apiro brilla aldi. Il club, infatti, ha partecipato con 16 atleti, vincendo 15, con 7 ori, 6 argenti e 2 bronzi. Un’altra giornata memorabile per il, dunque, che si conferma una delle realtà più solide e promettenti nel panorama dellamarchigiana, dimostrando ancora una volta la qualità del lavoro svolto e l’impegno dei suoi atleti.Numeri da recordCon il numero più alto di atleti partecipanti, ilha fatto sentire forte la sua presenza, imponendosi come squadra di riferimento nella competizione.