Ilrestodelcarlino.it - Jesi, "Ecco come avviare un'impresa". al via il corso alla Carisj

(Ancona), 26 novembre 2024 - Il 90 per cento delle nuove aziende muoiono nel giro di pochi anni dnascita. Solo poche sopravvivono: Perché? Per analizzare i motivi e cercare di dare strumenti utili a imprenditori, cooperatori, giovani che voglionouna nuova azienda martedì della prossima settimana dalle 15 alle 18 la Fondazione Cassa di Risparmio dinella sua sede in piazza Colocci, 4 a, organizza, con Csv Marche Ets (Centro Servizi per il Volontariato), un seminario formativo suvalidare e sviluppare nuove idee imprenditoriali, tenuto da Zeffirino Perini di Manager No Profit. Il seminario si rivolge principalmente agli Enti del Terzo Settore e alle Cooperative sociali, ai giovani e imprenditori che vogliono realizzare un’idea e darle una prospettiva. Verrà illustrato “Il Processo di validazione”metodo efficace per valutare, sviluppare e lanciare nuove idee di prodotto o di servizio, in un contesto in rapida evoluzione dominato dalle opportunità del digitale.