Fate attenzione Incidente choc per colpa di Google Maps morti tre giovani | il terribile errore

Tre uomini sonoin un tragicostradale dopo che il navigatore satellitare della loro auto li ha fatti precipitare dal bordo di un ponte incompiuto, situato a un’altezza di 9 metri. I loro corpi, intrappolati nell’auto distrutta, sono stati ritrovati solo la mattina successiva, alle 9:30, dai soccorritori. Secondo le indagini, i tre stavano seguendo una mappa obsoleta diche li indirizzava sul ponte. Tuttavia, il ponte era stato danneggiato durante un’inondazione nel 2022 e non c’erano segnalazioni chiare che ne indicassero l’inutilizzabilità. Ignari del pericolo, e senza alcun avviso sulla strada interrotta, i tre uomini hanno viaggiato a velocità elevata, precipitando nel vuoto. Tutti e tre lavoravano come guardie di sicurezza, riferiscono i media locali. I corpi sono stati trasportati in barca a Faridpur per l’esame autoptico.