Dopo i sigari e lo zucchero, ora a Cuba è in crisi pure il turismo. C'entra anche la guerra in Ucraina

loe il tabacco, adesso ato inil, praticamente dimezzato. L'isola guidata dal regime comunista che fu prima esportatrice mondiale dida canna, da anni ne è diventata un importatore. Quest’annoil tabacco, altro fiore all’occhiello storico dell’economiana, ha iniziato a essere acquistato dall'estero. E ora a traballare è persino il. Ultima “locomotiva dell’economia” rimasta, assieme alle rimesse degli emigranti e all’”affitto” in giro per il mondo di personale sanitario. “Gaesa spegnel’industria turistica” è uno studio in proposito appena pubblicato dal think tank di MadridSiglo 21. Gaesa, il Grupo de Administración Empresarial S.A, è una holding fondata dal generale Julio Casa Regueiro che appartiene al ministero delle Forze Armate e che in pratica - con la ristrutturazione che avrebbe dovuto aprire l’economia al mercato - si è impadronita di tutto.